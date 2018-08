Ongerustheid over landbouwer die akker laat afbranden 22 augustus 2018

De Brugse brandweer is maandagavond rond 20 uur moeten uitrukken naar de Blauwe-Torenstraat in Sint-Pieters, nadat automobilisten op de Expresweg melding hadden gemaakt van een zwarte rookpluim tussen Sint-Pieters en Zuienkerke. Ter plaatse bleek het te gaan om een landbouwer die zijn gemaaide akker gecontroleerd aan het afbranden was. Bij de brandweer heerste wat onduidelijkheid over de ligging van het veld. Op het grondgebied Zuienkerke is het toegelaten om een akker gecontroleerd te laten afbranden, terwijl dat in Brugge verboden is. Het was uiteindelijk de Brugse politie die de vaststellingen deed. Die liet de landbouwer zijn vuur doven. (SDVO)