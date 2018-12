Ongeruste Bruggelingen alarmeren hulpdiensten voor gewonde zwaan Mathias Mariën

13 december 2018

19u33 0 Brugge Verscheidene voorbijgangers hebben donderdagmiddag melding gemaakt van een gewonde zwaan ter hoogte van ‘t Stil Ende.

De zwaan had een rode bloedvlek op zijn vleugel en aanvankelijk leek de verwonding dan ook ernstig. Het stadsbestuur besloot geen risico te nemen en gaf medewerkers van Openbaar Domein-Groen en de brandweer - voor het geval de zwaan op het water zou gaan - de opdracht om het dier te vangen. De zwaan had een wondje onder de vleugel. De wonde werd verzorgd en met goedkeuring van de dierenarts keerde de zwaan terug naar z’n stek. Uiteindelijk bleek de verwonding niet zo ernstig te zijn als eerst gedacht. Verzorgers zullen hem in het oog houden. Wie aan een zwaan iets abnormaal merkt, kan steeds het Openbaar Domein-Groen (050/32.90.11) contacteren of in het weekend de lokale politie Brugge (050/44.88.44) verwittigen.