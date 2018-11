Onderzoek afgerond naar nepagent die vrouw ontvoerde 29 november 2018

02u22 0

Het onderzoek naar de ontvoering van een vrouw eind vorig jaar in Knokke-Heist is zo goed als afgerond. Een 35-jarige man uit Damme zal binnenkort voor de feiten door de Brugse raadkamer worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Hij zit nog steeds in de cel.





Op 26 december achtervolgde Stijn T. een Brugse vrouw, toen ze naar haar werk reed. Hij zette een blauw zwaailicht op en liet haar langs de kant van de weg stoppen. T. stelde zich voor als agent en ging zelf achter het stuur van haar auto zitten. Hij reed echter niet naar het politiebureau, maar wel naar een parking even verderop. Hij deed de vrouw spanbandjes om en plaatste zelfs een speelgoedwapen tegen haar hoofd. Uiteindelijk kon het slachtoffer ontkomen.





Stijn T. was op het moment van de feiten onder invloed van drugs en had naar eigen zeggen 300 euro nodig om zijn gokschulden af te betalen. Het gerecht geloof echter niet dat het om een toevallig slachtoffer ging. Intussen doken nog twee andere slachtoffers van de man op. Hij probeerde hen krak op dezelfde manier te beroven in Brugge en Jabbeke. (SDVO)