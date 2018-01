Onderzeeër wordt niet gerestaureerd SEAFRONT VERLIEST MET MUSEUMBOOT PUBLIEKSTREKKER BART HUYSENTRUYT

02u58 0 Proot Directeur Sofie Pieters bij de Russische duikboot, die al twintig jaar in het Albert II-dok ligt. Brugge Met bijna 1,2 miljoen bezoekers is de Foxtrot-onderzeeër al twintig jaar dé publiekstrekker van themapark Seafront in Zeebrugge. Maar in 2019 verdwijnt de duikboot in het Albert II-dok voorgoed. "We wilden hem graag definitief een plaats geven op de kaaimuren, maar dat zag de stad niet zitten", zegt directeur Sofie Pieters.

Water en wind hebben hun sporen nagelaten op de Russische duikboot, die sinds twintig jaar in het Albert II-dok ligt. Het schilderwerk aan de buitenkant van het schip bladert af, maar toch heeft de Foxtrot-duikboot van het Zeebrugse themapark Seafront naast de oude vismijn zijn charme. Dat bewijzen ook de cijfers: in meer dan twintig jaar kon de onderzeeër 1,185 miljoen bezoekers bekoren. "Het is, samen met de Westhinder, zeker één van de meest populaire en tot de verbeelding sprekende objecten in ons themapark", zegt directeur Sofie Pieters. "Het kolossale vaartuig kan een indrukwekkende staat van dienst voorleggen."





Het ontwerp van de Foxtrot-klasse onderzeeërs is geïnspireerd op de succesvolle Duitse duikbootmodellen. Deze onderzeeërs werden in tal van missies gebruikt door de Russische marine. Tijdens de Koude Oorlog speelden ze een prominente rol in de wapenwedloop van de jaren zestig van vorige eeuw. Na 1994 werden de onderzeeërs uit de vaart genomen en vervangen door moderne modellen. Drie modellen, waaronder de Seafront-duikboot werd van de schroot gered en ingericht als museumboot. "Het Albert II-dok zal niet meer hetzelfde zijn. Wellicht wordt de vrijgekomen plaats ingenomen door nieuwe jachten", zegt Sofie Pieters. "We hebben nog geprobeerd om de onderzeeër een definitieve plaats te geven op de kaaimuren, maar de stad Brugge wilde er geen vergunningen voor geven. Ook de buitenschil opnieuw schilderen bleek niet vanzelfsprekend. Daarvoor moest de boot uit het water gehaald worden en dat is niet eenvoudig."





Nieuwe attractie

2018 wordt het afscheidsjaar voor de boot. "Dit is het laatste jaar en dus de laatste kans.We gaan er een feestelijk jaar van maken. Begin 2019 zal hij ontmanteld worden. Maar er is leven na de duikboot. We investeren in de toekomst en pakken al in 2019 uit met een nieuw toeristisch concept. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een nieuwe topattractie te maken." Die attractie moet de toekomst van Seafront, met 60.000 bezoekers per jaar, meer kleur geven. "Op termijn zal ons museum deel uitmaken van de nieuwe vismijnsite, die helemaal opgewaardeerd wordt. Dit moet een hotspot worden aan onze kust en Seafront hoopt op die golf mee te varen", besluit Pieters.