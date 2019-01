Ondernemers voor de klas in Sint-Jozefsinstituut Bart Huysentruyt

20u02 0 Brugge In het Sint-Jozefsinstituut in Brugge vond de West-Vlaamse Kick-off plaats van Ondernemers voor de Klas: hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Meer dan 450 ondernemers trekken de komende acht weken naar klassen voor in totaal meer dan 750 gastlessen.

Ze willen de bewustwording van het belang van ondernemerschap én ondernemingszin bij jongeren verhogen en het wederzijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers vergroten. Daarnaast wil Vlajo met Ondernemers voor de Klas ondernemende jongeren warm maken om een eigen onderneming op te starten.

In Brugge stond Alphonse Degryse van het bedrijf ADC klaar om de jongeren van het vijfde jaar Marketing & Ondernemen mee te nemen in zijn ondernemersverhaal en -ervaringen. Daarna boeide David Geens van Nucleus de leerlingen van het vijfde en zesde IT & Netwerken met zijn passie voor IT.