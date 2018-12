Ondernemer koopt Heilige-Familiekerk Bart Huysentruyt

02 december 2018

17u48 0

Ondernemer Stefaan Vangheluwe, medezaakvoerder van kledingzaak Lilola in de Langestraat in Brugge, heeft de Heilige-Familiekerk gekocht. Dat kerkje is ontwijd en heeft al een tijd geen religieuze functie meer. De Heilige-Familiekerk ligt in 't Bilkske en heeft een bewoonbare oppervlakte van 250 vierkante meter. Vangheluwe wil de kerk een nieuwe toekomst geven. “Het gebouw heeft een uniek karakter en de ligging van het pand in het centrum van Brugge, dicht bij onze zaak Lilola, is ideaal”, zegt hij. Lilola hield er al een outletverkoop, maar over de exacte toekomst van de kerk blijft de nieuwe eigenaar vaag. “Ik hoop dat de stad Brugge onze toekomstplannen en unieke visie, die in de laatste studiefase zit, voor dit uitzonderlijk pand mee ondersteunt. Wij geloven in deze plaats in Brugge. We werken aan een nieuwe drive voor onze stad en onze straat.” In de kerk is er ruimte voor zo'n 400 mensen. In de omgeving wordt alvast gehoopt op een publiekstrekkende functie zoals een voedselmarkt. In Gent is op die manier ook een kerk omgebouwd. Maar ook voor evenementen of congressen zou het gebouw kunnen dienen. Wie er al eens een kijkje wil nemen kan van 6 tot en met 12 december langslopen in de KerkMarkt. Juwelier Peter Quijo, Lilola, Javana, De Munt Interior, Pol Depla Chocolatier, restaurant De Visscherie en Hoet Optiek zullen er een week lang hun waar aanbieden aan de bezoekers. Er is ook een food-, champagne- en oesterbar. De KerkMarkt is op donderdag 6 en vrijdag 7 december open van 16 tot 22 uur, op zaterdag 8 en zondag 9 december van 14 tot 20 uur.