Ondanks voetbal: 11-juliviering gaat gewoon door 10 juli 2018

02u47 0 Brugge Het '11-juli-Komitee' schrapt niks van de voorziene plechtigheden in het teken van de viering van 11 juli vanavond in Brugge. Door de halve finale van België tegen Frankrijk op het WK voetbal, vanavond om 20 uur, zou het wel eens kunnen dat een pak genodigden afhaken voor de viering.

"Maar alles staat al lang vast en we konden ons programma zo kort voor de start niet wijzigen", zegt voorzitter Pol Van Den Driessche. "We zullen dus bloemen neerleggen aan het standbeeld van Breydel en De Coninck op het moment dat de Rode Duivels de Fransen aanpakken. Na precies 716 jaar is het tijd om nog eens te winnen van de zuiderburen. In het Vlaamse volksleger van toen streden ook soldaten uit Namen mee", knipoogt hij.





De 400 genodigden worden al rond 18.30 uur in het stadhuis verwacht. Daarna volgt de bloemenhulde, gevolgd door een optreden op de Burg om 20 uur, dat gewoon doorgaat. Om 22.30 uur volgt de apotheose met de Vlaanderen Boven Band.





"We beseffen dat veel mensen graag eerst de match thuis of op een groot scherm zullen volgen", vervolgt Van Den Driessche. "Maar de band die vanaf 22.30 uur op de Burg staat, belooft er een geweldig feest van te maken. Bij winst of verlies bouwen we sowieso een feestje op de Burg. Ik nodig iedereen uit om af te komen."





Parkiesconcert afgelast

In Torhout gaat het geplande Parkiesconcert van vanavond zoals eerder bekend niet door omwille van het voetbal. (BHT)