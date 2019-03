Ondanks de druk van de haven: Zeebrugge en Lissewege mikken op topjaar voor toerisme Bart Huysentruyt

26 maart 2019

14u50 0 Brugge De toenemende druk van de haven van Zeebrugge op het visserdorp en de dorpen Zwankendamme en Lissewege zorgt niet voor een teruggeschroefd budget voor toerisme deze zomer.

Dat zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). Hij mikt meer dan ooit op toeristen die de noordelijke regio van Brugge verkennen. “Zo komen filmliefhebbers weer de hele zomer lang op donderdag aan hun trekken tijdens Filmophetstrand. Voor de kleinste cinefielen is er een kinderfilm om 14 uur, de jeugd is welkom om 16 uur en voor de volwassenen is de afspraak om 20 uur. Op 16 en 17 augustus vindt hier opnieuw het Lichtfeest plaats. Een avond vol licht, vuur en muziek. Begin augustus strijkt in Lissewege het MAfestival neer, het festival van oude muziek dat de kerk en de schuur van Ter Doest inpalmt en dit jaar als thema Ex Machina heeft. Op 11 augustus is het de beurt aan Vélo Baroque, de muzikale fietstocht doorheen het Brugse Ommeland die dit jaar ook Zeebrugge halt houdt. Voorts verleent Toerisme Brugge steun aan de halve dagexcursie ‘combi bus-boot’, een rondvaart en een busrondrit door het havengebied met gids, in samenwerking met het Feestcomité, MBZ en Rederij Franlis. “

Grote festivals als Bomboclat en Wecandance keren terug. “Voor de promotie van Zeebrugge en Lissewege trekken we dit jaar 223.500 euro uit om er samen met alle organisatoren, ondernemers, bewoners en betrokkenen een prachtig seizoen 2019 van te maken. Dit bedrag proberen we in de toekomst te handhaven en in functie van nieuwe gerichte initiatieven te verhogen.” In de loop van het jaar vinden in Zeebrugge ook opnames plaats voor de tweede reeks van Beau Séjour.