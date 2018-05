Onbekend stukje Brugge ontdekt 14 mei 2018

02u39 0

De binnentuin van het Europacollege langs de Verversdijk vormde afgelopen weekend de locatie voor de tweede editie van Voorsmaak. Het culinaire festival kiest voor minder bekende plaatsen in Brugge om er lekkere gerechtjes en drankjes te serveren. Zelfs voor veel Bruggelingen was de Verversdijk een onbekend plaatsje in de binnenstad. "We konden de standjes ook goede plaatsen geven, zodat ze ook op zondag bij regenweer droog opgesteld stonden," zegt Laurens Fiaert van Voorsmaak. Met onder meer De Republiek, Kok au Vin en De Mangerie stond er heel veel kwaliteit samen. "Net zoals bij KooKeet in het najaar zorg ik voor een gerechtje dat dicht bij onze eigen keuken aanleunt", zegt Kristof Deprez van De Mangerie. "We serveren een bordje met oosterse toets." (BHT)