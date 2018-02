Omstreden Instagramaccount met vechtfilmpjes offline gehaald 01 februari 2018

Het omstreden Instagramaccount waar vechtfilmpjes uit Brugge werden gepost, is gisterenmiddag volledig offline gehaald.





De pagina werd enkele dagen geleden opgericht en had in een mum van tijd meer dan 400 volgers. Onschuldig waren de gepubliceerde beelden echter niet: de beheerders verspreidden vechtfilmpjes en riepen bovendien op om nieuwe filmpjes van gevechten te maken en binnen te sturen.





Het fenomeen deed meteen denken aan de beruchte meisjesbende Zehbi's. Het was dan ook opvallend dat enkele ex-leden van de bende de groep volgden én onderling enthousiast reageerden. De beheerders gingen echter nog een stap verder en zetten ook een naaktfoto van een meisje online. Ze beloofden bovendien extra beelden te plaatsen.





Zo'n vaart liep het echter niet. De politie liet gisterenochtend verstaan dat het plaatsen van naaktbeelden absoluut niet kan en zette het onderzoek verder. In de loop van de dag werd het account uiteindelijk offline gehaald. Het is niet duidelijk of de beheerders dat uit eigen wil deden. (MMB)