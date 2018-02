Omer de zeekat woont in aquarium HOBBYBIOLOOG NEEMT EITJES MEE VAN STRAND 11 DIERTJES STERVEN, 1 NIET BART BOTERMAN

14 februari 2018

02u32 0 Brugge Het hoeft niet altijd een goudvis te zijn: Hans De Blauwe (56) uit Dudzele brengt in zijn aquarium een zeekat, een soort inktvis, groot. Op het strand van Zeebrugge vond hij 12 zwarte eitjes en nam ze mee naar huis. Elf diertjes stierven snel, eentje overleefde het. "Omer eet alleen bewegende diertjes, dus ik moet bijna dagelijks naar het strand om garnaaltjes."

Als auteur van het boek 'Strandvondsten: een praktische veldgids' wist brandweerman en hobbybioloog Hans De Blauwe in oktober meteen wat hij in het water zag liggen tijdens een strandwandeling in Zeebrugge. "Eitjes van een zeekat, een soort inktvis die sepiakleurige inkt spuit, zien eruit als een zwart trosje druiven. Ik was wel verbaasd over de timing, aangezien de weekdieren normaal gezien pas in het voorjaar eitjes leggen. Ze trekken dan massaal naar de Oosterschelde", vertelt Hans, die ook lid is van de Strandwerkgroep. "Ik had geluk: de eitjes staken nog net onder water. Als ze op het droge liggen, gaan ze meteen kapot. Ik stak ze in een emmer met zeewater, nam ze mee naar huis en legde ze in een zoutwateraquarium. Enkele weken later werden twaalf minuscule zeekatjes geboren. Ik had er weinig goede hoop op, want de overlevingskans in een aquarium is erg klein. Ondanks het voeden met kleine vlokreeftjes die ik uit het laagwater viste - zeekatten willen namelijk alleen bewegend voedsel - stierven elf van de twaalf exemplaren. Eentje overleefde wel en is intussen flink aangesterkt. Ik heb het dier Omer genoemd."





Zeekatten komen algemeen voor in de Noordzee, maar worden zelden gezien, omdat ze zich in de bodem schuil houden. Vooral 's nachts jagen ze op krabben, garnalen, visjes, slakken en tweekleppigen.





Tentakels

"De manier waarop is fascinerend. Van tussen de acht koptentakels rond de mond schieten twee langere vangtentakels vooruit. Met de zuignapjes wordt de prooi gegrepen en naar de mond gesleurd. Een snavelachtige bek bijt de prooi vervolgens in stukken", legt Hans uit. "Toen Omer groter werd, schakelde ik van vlokreeftjes over naar slijpgarnaaltjes en daarna steurgarnalen. Die zijn allemaal te vinden in de laagwaterlijn, waardoor ik bijna dagelijks naar het strand moet om voedsel."





Vrijlaten

Of Omer een mannetje of een vrouwtje is, weet Hans niet. "Het geslacht is moeilijk te bepalen. Ik vond Omer gewoon een leuke naam", vertelt hij. "Mannetjes leven tot drie jaar, vrouwtjes sterven meestal na een jaar kort na de afzetting van de eitjes. In de paasvakantie zal ik het dier wellicht wel vrijlaten, want het voederen wordt nogal arbeidsintensief en bovendien zal het aquarium te klein worden. Zeekatten kunnen immers tot 40 centimeter lang worden", glimlacht hij. Hans nodigt ten slotte iedereen met interesse voor aanspoelende fauna uit op de Nationale Schelpenteldag op 17 maart in tien kustgemeenten. Meer info op vliz.be.