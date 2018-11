OLVA in rouw na overlijden leerkracht Roderik Struyve 10 november 2018

02u22 1 Brugge Het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek is in diepe rouw na het overlijden van hun leerkracht Roderik Struyve (38). De man uit Oostkamp verloor na vier jaar de strijd tegen een hersentumor. "Dit nieuws komt zeer hard aan", zegt de directie.

"Het droevige nieuws van het overlijden van onze collega Roderik Struyve dompelt ons in diepe rouw", klinkt het bij de directie van OLVA. "De verslagenheid in het team is groot, zeker omdat Roderiks partner ook leerkracht is in onze school. We voelen ook mee met drie leerlingen van onze school die nauwe familie zijn van onze leerkracht." De boodschap bewijst hoe geliefd de leerkracht LO was binnen de schoolmuren in Assebroek, hoewel hij al sinds maart thuis zat. Doorheen de jaren was Roderik er dan ook een vertrouwd gezicht geworden.





Vat vol energie

Sinds 2002 was de man uit Oostkamp er aan de slag. Zijn wens om in september terug te keren, bleek jammer genoeg niet haalbaar. Vier jaar geleden kreeg Roderik al verschrikkelijk nieuws te verwerken: dokters stelden een hersentumor vast. Jarenlang vocht de man tegen de ziekte, twee keer leek hij aan de beterhand te zijn.





Woensdagavond verloor Roderik uiteindelijk toch de dappere strijd tegen zijn hersentumor. Binnen de schoolmuren wordt de man herinnerd als een vat vol energie, iemand die door iedereen graag was gezien.





Sterk gestel

Door zijn sterk gestel verbaasde hij zelfs meermaals de dokters. Voor de leerlingen en oud-leerlingen werd deze week begeleiding voorzien om hun verdriet te verwerken. Binnenkort wordt nog een herdenkingsmoment georganiseerd.





Behalve sportleerkracht was Struyve ook een basketfanaat en oprichter van Sportuleus vzw, een vereniging die sportkampen organiseert voor kinderen tijdens schoolvakanties.





(MMB)