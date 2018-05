OLV Ter Duinen wint crowdfundingwedstrijd 04 mei 2018

OLV Ter Duinen Zeebrugge heeft de crowdfundingwedstrijd van de Vlaamse Jonge Ondernemingen gewonnen. Dat deden ze met een sensibiliseringscampagne over de gevaren in het verkeer. Vlajo en het crowdfundingplatform Hello crowd! organiseerden voor het tweede jaar op rij de Hello crowd! crowdfundingwedstrijd voor scholen. Leerkracht Lies Van Hulle van OLV Ter Duinen uit Zeebrugge had een cool schoolproject in gedachten, samen met haar leerlingen van het vijfde jaar BSO. Zij hebben een verkeerscampagne uitgewerkt om deel te nemen aan het Europese project 'Safety Tunes'. Ze bedachten de slogan 'A high five for a safe drive' met een eigen logo en maakten ook een strip. De jongeren mochten zelfs acteren in een professionele campagnefilm. Zij willen hun leeftijdsgenoten sensibiliseren over de gevaren in het verkeer, van dronken rijden tot opgefokte brommers.





