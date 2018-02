Olietanker vaart zich vast voor kust 10 februari 2018

02u34 0

Voor de kust van Zeebrugge is gisterochtend om 4.50 uur de olietanker Sea Bay vastgelopen op een zandbank.





"De tanker had geen vermogen meer en was onmanoeuvreerbaar", zegt Réjane Gyssens van het het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. "Even voor vijf uur kreeg het schip een zogenaamde 'Black Out', dat is het verlies van vermogen. De tanker, met een lengte van bijna 250 meter, dreef af op een zandbank en raakte vast. Gewonden vielen er niet, er was ook geen gevaar voor uitstroom van lading. Van schade aan het schip was geen sprake."





Omstreeks negen uur gingen vier sleepboten in de buurt om de tanker, die vaart onder vlag van Hong Kong, vast te maken. Het schip kon uiteindelijk op eigen kracht de weg vervolgen. "Het ander scheepvaartverkeer ondervond geen hinder", zegt Joachim Coens, CEO van de haven. De tanker kwam vanuit Edinburgh en was op weg naar Antwerpen. (MMB)