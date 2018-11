Oliespoor zorgt voor valpartijen op verschillende plaatsen bij Brugse Ring MMB

29 november 2018

De brandweer van Brugge is momenteel bezig met het opkuisen van oliesporen op verschillende plaatsen in Sint-Kruis. De politie kreeg al heel wat meldingen van fietsers en bromfietsers die vielen over de smurrie. Dat is het geval langs de Maalsesteenweg tussen de Ring en McDonalds, Moerkerksesteenweg tussen Ring en kerk, op de Ring tussen de Katelijne- en Kruispoort, tussen Kruispoort en Dampoort, tussen de 2 Kruispoortbruggen op de Kazernevest tot aan het Bilkske. “Gelieve afstand te houden en voorzichtig te rijden. Ook fietsers moeten goed uitkijken. De brandweer is onderweg en komt het goedje overal opruimen”, geeft de politie nog mee. De oorzaak is vooralsnog niet bekend.