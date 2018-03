Oliespoor langs Beursplein 17 maart 2018

De omgeving van het Beursplein in Brugge heeft er gisterenochtend even na 9 uur glad bijgelegen. Dat kwam door een mazoutspoor, dat vertrok uit een garage op het Beursplein en in de Sint-Maartensbilk verder liep. De brandweer kwam ter plaatse met absorberende korrels en om het wegdek met een neutraliserende vloeistof te reinigen. De hinder bleef daardoor heel beperkt. (MMB)