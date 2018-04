Oldtimerbeurs Auto Retro ook volgende jaren niet in Brugge 25 april 2018

02u32 0 Brugge De organisatoren van de internationale oldtimerbeurs Auto Retro, komend weekend in Roeselare, zien de eerstvolgende jaren niet meteen een terugkeer naar Brugge mogelijk.

Auto Retro vond vorig jaar voor het eerst plaats in Expo Roeselare, nadat de Brugse Beurshal gesloopt werd. Die verhuis werd positief geëvalueerd. Of we Auto Retro binnenkort echt een Roeselaarse beurs mogen noemen, is nog koffiedik kijken. "Wel waren we vorig jaar heel tevreden", zegt organisator Ivan Delobelle. "We klokten af op 7.000 bezoekers, meer dan in Brugge. Bovendien kregen we meer een publiek van kenners over de vloer en is de ruime parking in Roeselare een voordeel. Terugkeren naar Brugge zal sowieso niet voor de eerste jaren zijn." De eerste steen voor het nieuwe Brugse beursgebouw wordt vermoedelijk begin 2019 gelegd.





Auto Retro zet zaterdag en zondag in Roeselare het Italiaanse automerk Lancia en het Franse Alpine-Renault in de kijker. "Lancia is een van de oudste nog bestaande automerken met een enorme stamboom", licht Ivan Delobelle toe. "We garanderen een ruime selectie aan modellen die een mooi overzicht geeft van de historiek, met als absolute blikvanger de Lancia Aurelia B 24 Spider en America. Van Alpine-Renault zal quasi de volledige historiek aanwezig zijn. Het merk verdween eind jaren 80, maar straks komt de gloednieuwe A110 op de markt en die mogen wij al voorstellen." Meer informatie op www.autoretro.be. (CDR)