Officieel: deze Brugse schone is één van de verleidsters in nieuw seizoen ‘Temptation Island’ Mathias Mariën

28 januari 2019

14u19 0 Brugge Wat we eerder al schreven, is nu ook officieel bevestigd door televisiezender ‘Vijf’: de Brugse schone Emma is één van de verleidster die binnenkort zal te zien zijn in de nieuwe reeks van Temptation Island.

Bij ‘Vijf’ omschrijven ze de Brugse al volgt: “Emma heeft maar één missie: de vrouwelijke koppelhelften een gunst bewijzen. Ze is ervan overtuigd dat geen enkele man te vertrouwen is. Ze houdt van feesten en dansen tot in de vroege uurtjes. Afwachten of haar drijfveer en passie de ideale combo vormt om de mannelijke koppelhelften het vuur aan de schenen te leggen...”, klinkt het. Emma is alvast bekend met het ‘Temptation Island’-wereldje. Zo is de jonge twintiger op Instagram bevriend met Tijs, die in het vorige seizoen de dames probeerde te verleiden. Daarnaast reageert ook Bruggeling Marvin, die in het verleden deelnam met z’n toenmalige vriendin Louise, op haar foto’s. Op sociale media is Emma alvast niet vies van een streepje verleiding en poseert ze gewillig in bikini op parelwitte stranden. De opnames zijn ondertussen al even achter de rug.