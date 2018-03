Oeps ... Trucker rijdt zich vast in centrum 21 maart 2018

Wie gisterenmiddag omstreeks 16.30 uur een politie-escorte voor een Turkse truck door de Langestraat zag rijden, keek zich waarschijnlijk de ogen uit. Toch legde de politie het verkeer in de Langestraat even stil om het gevaarte van 25 ton uit de stadskern te escorteren. De trucker was al even de weg kwijt en reed zich vervolgens hopeloos vast in de binnenstad. Uiteindelijk kwam hij in tegengestelde richting in de Langestraat terecht. Zich draaien was onmogelijk, waardoor de truck geen kant meer op kon. De politie kwam ter plaatse en zag geen andere oplossing dan de vrachtwagen het centrum uit te begeleiden. Ruim een kilometer lang moesten ze daarvoor tegen de rijrichting rijden. Uiteindelijk kwam de truckchauffeur terug op de juiste route buiten het stadscentrum. (MMB)