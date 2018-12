Oeps, foutje: bestuurder rijdt zich vast op tramsporen Bart Boterman en Mathias Mariën

15 december 2018

19u47 0 Brugge Het tramverkeer in Zeebrugge was deze avond rond 19.30 uur even onderbroken door een bestuurder die zich had vastgereden op de tramsporen.

De bestuurder schatte de verkeerssituatie rond de Visartsluis verkeerd in en reed rechtdoor op de sporen. Pogingen om zijn auto al rijdend weg te krijgen bleken tevergeefs. De kusttram moest noodgedwongen halt houden tot de auto getakeld was. Ook de politie kwam ook nog even poolshoogte nemen en maakte een proces-verbaal op.