Oef! Eindelijk vergunning voor bierfestival Bart Huysentruyt

14 januari 2019

20u40 0 Brugge Het Brugs Bierfestival op zaterdag 2 en zondag 3 februari kan gewoon doorgaan op de Markt, de Burg en in de Stadshallen. Het schepencollege zette maandag het licht op groen.

Er was nochtans twijfel bij het Brugse stadsbestuur om het evenement nog te laten doorgaan op die drie locaties. Vooral de tent op de Burg vormde een probleem. Eigenlijk had het nieuwe stadsbestuur het Brugs Bierfestival al liever op 't Zand gezien, maar dat bleek door de krappe timing niet meer mogelijk. “We zijn opgelucht dat we, nauwelijks twee weken voor de opbouw van het evenement, de vergunning te pakken hebben", zegt organisator Marc Vandepitte van de Brugse Autonome Bierproevers. “We verwachten heel veel volk. Er komt zoveel bij kijken en we rekenen op de inzet van 160 vrijwilligers. Dan is een vlekkeloze voorbereiding essentieel.” In 2020 wijkt de organisatie wél zo goed als zeker uit naar ‘t Zand. Dan zou het Bierfestival weer op één locatie gehouden worden.