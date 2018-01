Ode aan Cor Du Fossé (76) in meubelzaak 02u42 0 Foto Benny Proot Cor Du Fossé en zoon Alex bij het kunstwerk in de meubelzaak.

Kunstenaar Frank De Decker heeft een kunstwerk gemaakt over de levensloop van Cor Du Fossé, bekend van de meubelzaak die al 57 jaar in Brugge is gevestigd. Het meubelbedrijf Du Fossé in de Academiestraat gaat al vier generaties mee en kent zijn oorsprong in Sluis. Cor Du Fossé is 76 jaar, maar werkt nog altijd mee in de zaak. Hij staat in voor de planning en de verkoop.





Het was zijn zoon Alex die het initiatief nam om een kunstwerk te laten maken. "We leerden de schilder kennen in de privésfeer en ik vond het wel een goed idee om iets voor mijn vader te doen. Hij is al meer dan vijftig jaar actief en is nog altijd even gepassioneerd." Het kunstwerk werd in het bijzijn van vrienden en familie onthuld. "Ik vind het zelf heel geslaagd en ook vader was in de wolken met zijn verrassing", zegt Alex Du Fossé. Het werk hangt in de toonzaal. (BHT)