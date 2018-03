OCMW-voorzitter Dirk De fauw derde keer opa 02 maart 2018

02u48 0

Dirk De fauw, Brugs OCMW-voorzitter en kandidaat-burgemeester voor CD&V bij de verkiezingen in oktober, is voor de derde keer opa. Zijn zoon Jasper is papa van Nina, een zusje voor Maxime. Eerder dit jaar was De fauw al voor de tweede keer opa geworden van Victor. Nu komt er dus voor het eerst een meisje bij. "De familie wordt in sneltempo uitgebreid", glundert Dirk De fauw. (BHT/BP)