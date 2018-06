OCMW-personeel stapt voor vzw BISZ 22 juni 2018

02u59 0

De preventiedienst van het OCMW heeft zich opnieuw ingezet voor het goede doel. Bij de 'lunchwandeling' kunnen personeelsleden in hun middagpauze deelnemen aan een tocht van een klein half uur, en dit voor de prijs van 2 euro. De Brugse vzw BISZ, een organisatie die in ontwikkelingslanden projecten organiseert samen met lokale organisaties, mocht de opbrengst van 358 euro in ontvangst nemen.





(PROOT)