OCMW-personeel haalt fruit uit automaat 02 maart 2018

In de hoofdzetel van het Brugse OCMW staat voortaan een fruitautomaat. Het gaat om een samenwerking tussen de preventiedienst en het bedrijf Frupeco uit Lendelede.





Het plaatste de automaat in de personeelscafetaria. "Onze meeste automaten bevatten gekoelde frisdranken, snacks en zoetigheden. Dat kan beter", vindt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). Voortaan kiest het personeel tussen gekoelde fruitsalades, sapjes of smoothies, zonder toegevoegde suikers, kleur- of smaakstoffen. "We willen het label 'gezonde gemeente' ook in de praktijk laten zien. Deze automaat zal ongetwijfeld aanzetten tot gezondere tussendoortjes." (BHT)