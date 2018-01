OCMW pakt uit met theaterstuk over mannen in kwetsbare situaties 24 januari 2018

02u41 0 Brugge Wat als een man in een kwetsbare situatie verzeild geraakt, door geldgebrek of werkloosheid. Hoe reageert hij en wat doet dat met zijn relaties? Aan de hand van deze vragen heeft een groep mannelijke acteurs bij Vormingplus het stuk Mannenmens gemaakt.

"Dat is een zogenaamd inspringtheater, waarbij het publiek een grote rol speelt", zegt Karel Sevenant van de dienst trajectbegeleiding van het OCMW. Zij hebben het stuk bedacht. "Omdat we dagelijks met zo'n problemen worden geconfronteerd", zegt Sevenant. "Voor sommige cliënten is zelfstandigheid of een actievere deelname aan het sociaal leven niet evident. Daarom laten we ze deelnemen aan projecten als deze, in samenwerking met Vormingplus." Om het experiment extra verrassend te maken, wordt Mannenmens drie keer opgevoerd: één keer voor enkel mannen, één keer voor vrouwen en één keer voor een gemengd publiek.





Mannen komen op vrijdag 26 januari om 20 uur naar Vormingplus in de Sint-Pieterskerklaan, vrouwen op woensdag 31 januari om 20 uur in dezelfde locatie.





Het gemengd publiek is welkom op zondag 4 februari om 20 uur in De Dijk. (BHT)