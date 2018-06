OCMW-busje knalt tegen auto en belandt op zijkant 23 juni 2018

02u35 0

Langs de Komvest in Brugge is donderdagavond rond 19 uur een busje van het OCMW betrokken geraakt bij een ongeval. De bestuurder van het busje werd plots geconfronteerd met een wagen die uit de Waleweinstraat en richting de R30 reed. Een aanrijding kon daarbij niet voorkomen worden. Bij het manoeuvre ging het busje aan het slippen en kwam het uiteindelijk op zijn zijkant terecht. Er zaten gelukkig geen passagiers in het voertuig, maar de schade is wel groot. De bestuurder van het busje en van de auto kwamen er zonder zware verwondingen van af. De politie deed de nodige vaststellingen. Daaruit zal ook moeten blijken wie in fout was. Door het ongeval was er enige tijd verkeershinder. Het verhakkelde busje werd weggetakeld. (MMB)