OCMW-bloemen voor Alexander Diaz Bart Huysentruyt

17 januari 2019

14u11 0 Brugge Alexander Diaz Rodriguez, medewerker van OCMW-vereniging De Schakelaar, heeft vorig weekend voor de zevende keer het provinciaal kampioenschap veldlopen in Meulebeke gewonnen.

Hij finishte als eerste in de senior-categorie. Daarvoor werd hij op zijn werk in de bloemetjes gezet. “We zijn natuurlijk trots op Alexander”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Hij won in het verleden al drie keer Dwars door Brugge en triomfeerde op de eerste marathon in Brugge.” Voor dat palmares en zijn jongste prestatie werd hij door OCMW Brugge én vereniging De Schakelaar nog eens extra in de bloemetjes gezet.