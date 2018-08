Obus aangetroffen bij graafwerken 23 augustus 2018

In de Oude Kerkstraat in Sint-Michiels, bij Brugge, werden gisterennamiddag een obus en handgranaat opgegraven bij werken aan een oprit. De obus had een lengte van 48 centimeter en diameter van 10 centimeter. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de springtuigen op te halen. Voor de omgeving was er geen gevaar. (SDVO)