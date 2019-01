Nutswerken in Astridlaan Bart Huysentruyt

02 januari 2019

14u19 0 Brugge Op maandag 7 januari starten nutswerken in de Astridlaan in Brugge.

Ze worden uitgevoerd door Uniconnect nv uit Zele in opdracht van Telenet. Voor de aanleg van nutsleidingen worden in de Astridlaan tussen huisnummers 59-95 en 109-145 en de Lindelaan tussen huisnummer 7 en de Astridlaan werkzaamheden uitgevoerd. Deze vinden plaats na de ochtend- en voor de avondspits. Het verkeer wordt geregeld via voorrang van doorgang. Ter hoogte van de werkzaamheden in de Astridlaan moeten de fietsers voor een stuk de veiligheidsdoorgang volgen, voetgangers moeten oversteken. In de Lindelaan kunnen de fietsers door, voetgangers moeten oversteken. Er geldt een parkeer- en stilstaanverbod ter hoogte van de werkzaamheden.