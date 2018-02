Nu zeker: brand in Kunstacademie aangestoken 09 februari 2018

02u51 8

De brand in de Brugse Kunstacademie is woensdagavond wel degelijk aangestoken. Dat bevestigt een branddeskundige van het parket. Bij verder onderzoek werden in de berging twee brandhaarden aangetroffen. Van brandversnellers was evenwel geen sprake. Het vuur ontstond rond 18.30 uur in de berging, op het moment dat zo'n 120 cursisten aanwezig waren in de avondschool. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Al snel bleek er kwaad opzet in het spel te zijn. Uit de eerste vaststellingen bleek een hoopje kledij in brand gestoken. Op dit moment zijn nog geen verdachten opgepakt. Bij de school zelf willen ze voorlopig niet reageren op het incident. (MMB)