Nu ook jonge starters in De Tank 15 februari 2018

In het vroegere Provinciaal Gouvernement op de Burg in Brugge is nu ook een co-office geopend. Dat is een werkplek voor jonge starters. Het is een werkruimte waar je de klok rond met een eigen sleutel terechtkan om in het midden van de stad te komen werken. "Zo'n plaatsen zijn in Brugge schaars", zegt Wannes Fremaut van Het Entrepot, dat het immense gebouw tijdelijk ter beschikking heeft tot het tegen de vlakte gaat. Tot dusver konden jonge kunstenaars al in het gebouw terecht. Ze betalen er per vierkante meter voor hun atelier. "Dat is een succes, want op bepaalde momenten zijn alle ruimtes bezet", zegt Fremaut. "Maar we willen ook de jonge ondernemers niet vergeten. Deze locatie leent zich daar perfect toe. Hier ondervinden ze tegen een goedkope prijs hoe het is om iets op te starten." (BHT)