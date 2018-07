Nu ook escape room op 't Zand KOMEND WEEKEND OPENT 60TOUR DEUREN MATHIAS MARIËN

27 juli 2018

02u30 0 Brugge Op 't Zand opent dit weekend '60Tour', een escape room. Zaakvoerster Saskia Partouche (46) realiseerde er twee kamers met als thema's 'Brouwerij' en 'De Genetische Formule'. Op een boogscheut van de nieuwe locatie bevindt zich echter een concurrent. "Maar dat geeft niet. Spelers houden toch van afwisseling", zegt Saskia.

De ene escape room is nog maar net geopend, of daar is de volgende al. Begin juni kon u hier nog lezen hoe historicus Siegfried Debaeke zowel 'de redding van de Brugse Madonna' als de 'upside down-kamer' opende in de Ezelstraat. Nu krijgen deze kamers dus concurrentie op 't Zand. "Een absolute toplocatie. Het was een unieke kans om dit pand te huren", vertelt initiatiefneemster Saskia Partouche. De vrouw is oorspronkelijk afkomstig uit Limburg en belandde eind vorig jaar eerder toevallig in Brugge. "Mijn oorspronkelijke droom was om op de Caraïben een escape room te openen. Maar na verschillende orkanen beslisten we om terug te keren naar België. Zo vonden we uiteindelijk een woning in het Brugse", aldus Saskia.





Ook shooter game

De ambitieuze vrouw opent meteen twee escape rooms in het pand. De thema's zijn verschillend: 'Brouwerij' en 'De Genetische Formule'.





In de tweede kamer bevinden de deelnemers zich in een labo waar ze een genetische formule moeten te pakken krijgen alvorens een kwaadaardige professor die in handen krijgt. Het decor van 'Brouwerij' is uiteraard een brouwerij. "We kunnen groepjes ontvangen tussen de 3 en 6 personen", zegt Saskia. "Persoonlijk vind ik onze thema's en de opdrachten heel geslaagd. Al is het natuurlijk aan de mensen om zelf te oordelen." Dat kunnen ze vanaf dit weekend doen. Dan opent '60Tour' - de naam verwijst naar de 60 minuten tijd die deelnemers hebben om te ontsnappen - officieel de deuren. Toch valt er in het pand meer te beleven dan dat alleen. Er komt ook een virtuele shooter game voor groepen tot vier personen. "Tegen september willen we ook ruimtes ter beschikking stellen voor bedrijven. We kijken dus zeker verder dan de escape rooms alleen", aldus Saskia Partouche. Opmerkelijk is dat met '60Tour' de escape rooms in het centrum van Brugge meer dan ooit aanwezig zijn. Schrik voor concurrentie heeft Saskia evenwel niet. "Integendeel, we zijn collega's van elkaar. Afwisseling is voor spelers meer dan welkom. Altijd dezelfde escape room spelen zou niet leuk zijn. Ieder heeft z'n eigen thema's. We vullen elkaar dus perfect aan. Er is zeker plaats voor ons allemaal", besluit de zaakvoerster met de glimlach. Alle info en reservaties via www.60tour.com