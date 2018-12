Nu ook 300 mosterdpotten in het Frietmuseum Bart Huysentruyt

11 december 2018

14u10 0

Het Brugse Frietmuseum, dit jaar goed voor zo’n 90.000 bezoekers, opent een nieuwe zaal. Eigenaar Eddy Van Belle richtte de zolder van het museum in de Vlamingstraat in voor de collectie stripverhalen met verwijzingen naar de friet. Ook de informatie over de wereldrecords met frieten en aardappelen verhuist naar de zolderruimte.

“Daardoor kwam er ruimte vrij op onze eerste verdieping”, zegt Van Belle. “Die hebben we nu ingekleed met zo’n 300 mosterdpotten uit de verzameling van André Delcart. Mensen associëren mosterd niet meteen met frieten, maar het blijft een culinair product én een saus die heel veel met ons land te maken heeft. Ik vind het een mooie aanwinst voor ons museum.”

Uiteraard is ook André Delcart (72) uit Dendermonde zelf opgetogen dat het Frietmuseum hem contacteerde om zijn collectie aan te kopen. “Ik heb zo’n 750 mosterdpotten in mijn bezit. Sommige stukken zijn bovendien uniek. Als verzamelaar is het een droom dat je collectie in een vast museum te zien is. De helft is nu te bewonderen in Brugge, de andere helft gaat naar het nieuwe museum in de Brusselse Stoofstraat. Ik ben fier.”