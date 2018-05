Nu nog 90 bootjes, straks 3.000 REPETITIE OP STRAND VAN ZEEBRUGGE VOOR WOI-HERDENKING BART HUYSENTRUYT

18 mei 2018

02u41 0 Brugge Zo'n 180 vrijwilligers hebben gisteren op het strand van Zeebrugge gerepeteerd voor Waterfront. Dat is het laatste grote project in de herdenking van WOI. Op vrijdag 29 juni moeten 6.000 mensen per twee hun bootjes met een boodschap vasthouden aan de waterlijn. "We zoeken nog 1.500 deelnemers."

Na Lichtfront (2014), Woordfront (2015), de 30.000ste Last Post (2015) en het Kraterfront (2017), pakt de provincie uit met het Waterfront, een vijfde groot project binnen GoneWest, het culturele programma van de provincie voor de herdenking van WOI.





Bedoeling is om 3.000 bootjes in zee te laten tussen de havengeul van Zeebrugge en Oostende op vrijdag 29 juni. Dat is een afstand van liefst 21 kilometer. Door hun strategische ligging aan de Noordzee, tegenover het vrije Engeland, en tussen Frankrijk en Nederland, bleven heel wat Belgische kustgemeenten niet gespaard tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zeker in 1918 kreeg de kust het zwaar te verduren.





Naam van gesneuvelde

"Het is een hele organisatie om dit voor elkaar te krijgen", zegt Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde voor erfgoed. "Een repetitie is nodig om te bekijken of we de vooropgestelde tijdschema's kunnen halen. Belangrijk, omdat het evenement ook live uitgezonden wordt op Canvas." Zo'n 180 vrijwilligers kwamen gisteren opdagen voor een repetitie op het strand van Zeebrugge. Een zone van 500 meter langs de waterlijn was voorbehouden voor de deelnemers om per twee hun zelfgemaakte bootje te water te laten. "Eerst hebben we het bootje een naam van een gesneuvelde WOI-soldaat op zee gegeven. En daarna schreven we er een hoopvolle boodschap op", zegt Pascale Vanacker uit De Haan. Elke deelnemende gemeente vaardigde gisteren een paar vrijwilligers af. Ook de provincie had wat volk opgetrommeld. Het model voor de bootjes werd door Brugse hogeschoolstudenten ontwikkeld. Op vijf locaties in Zeebrugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende zullen extra voorstellingen op en rond de zee plaatsvinden. Het evenement wil vooral de aandacht vestigen op de toekomst, op hoop en verzoening.





Waterfront wordt op 29 juni gepresenteerd door Joris Hessels en Dominique Van Malder, de makers van Radio Gaga op Canvas. "We zoeken ook nog 1.500 vrijwilligers voor de herdenking", zegt Myriam Vanlerberghe. "Vooral De Haan, met zijn 11 kilometer lange strand, heeft bijzonder veel volk nodig." Inschrijven op www.gonewest.be.