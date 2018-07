Nu mag het wel: met 2.000 klinken op de Vesten OP 8 SEPTEMBER WAGEN BIERPROEVERS RECORDPOGING BART HUYSENTRUYT

13 juli 2018

02u42 0 Brugge Vorig jaar mocht het niet, maar dit keer wél: De Langste Toost vindt op 8 september plaats langs de Brugse Vesten. De Brugse Autonome Bierproevers (BAB) willen 2.000 mensen in een lange rij tussen Kruispoort en Dampoort laten klinken: een record. "Maar het moet veilig verlopen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Het moest vorig jaar het hoogtepunt worden van de "Nationale dag van de bierconsument" op 9 september, 'De Langste Toost'.





De Brugse Autonome Bierproevers (BAB) wilden 2.000 mensen het glas laten heffen van de Brugse Markt tot op het plein 't Zand. De deelnemers zouden een dubbele rij vormen en één voor één het glas heffen om zo een soort domino-effect te creëren. Het bier was al besteld, de deurwaarder vastgelegd, maar het feest ging niet door... Ook niet op de Vesten, het eerste alternatief. Uiteindelijk weken de organisatoren uit naar Damme, maar daar viel de recordpoging in het water: slechts 389 mensen namen deel. "We hebben vorig jaar al beloofd dat we deze recordpoging opnieuw zouden wagen", zegt BAB-voorzitter Marc Vandepitte. "Brugge is onze voorkeurslocatie, omdat bier en Brugge met mekaar zijn verbonden en ook onze organisatie hier zijn wortels heeft. Als er één stad in staat is om 2.000 mensen op de been te brengen voor een gezellig klinken met een glaasje bier is het Brugge wel."





Schitterende locatie

Dus knoopte BAB de gesprekken met de stad weer aan. De centrumstraten waren sowieso geen optie voor burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), de Vesten konden wel. "De onderhandelingen hebben een tijdje geduurd, maar we hebben de vergunning te pakken", zegt Vandepitte.





"We maken een opstelling tussen de Dampoort en de Kruispoort, met een zenuwcentrum tussen de twee molens. De locatie is schitterend en moet magnifieke beelden opleveren."De eerste toost mét glas moet er op 8 september één worden tussen de Brugse lijsttrekkers van alle politieke partijen, belooft Vandepitte. "Voor de rest gaan we ook jeugdbewegingen en verenigingen warm maken om hun leden aan te spreken en mee te doen. We zullen echt iedereen nodig hebben." Volgens de stad Brugge diende de organisatie vorig jaar veel te laat een aanvraag in voor de recordpoging.





Daardoor kon de stad de veiligheid van de deelnemers niet garanderen. "Nu verliep alles veel vlotter", zegt Landuyt. "De aanvraag is tijdig gedaan, zodat we ons kunnen voorbereiden op dit evenement. De voorwaarden zijn duidelijk: we willen een veilig evenement." Dat het evenement mooie beelden kan opleveren voor Brugge, is duidelijk. "Maar ik hoop dat de Vesten twee uur er na de toost nog even mooi bijliggen."