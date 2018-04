Nu al gezocht: strandredders voor zomer 2019 16 april 2018

02u26 3

De kustgemeenten zijn nu al op zoek naar redders voor de zomer van 2019. Traditioneel is het elk jaar een serieuze opgave om voldoende mensen te vinden die in augustus redder aan zee kunnen zijn. Dat komt omdat veel studenten dan tweede zit hebben. En net de studenten zijn het overgrote deel van de strandredders. Daarom doet de kustreddingsdienst nu al een oproep naar niet-studenten om zich kandidaat te stellen voor volgend jaar. Daarbij denken ze bijvoorbeeld aan leekrachten die in augustus kunnen bijspringen. De meeste niet-studenten die nu al redder zijn, zijn mensen uit het onderwijs. Zij hebben dan ook de redderscursus gevolgd. Elk jaar zijn er tussen 15 juni en 15 september zo'n 1.400 redders nodig aan de kust. Om deze zomer nog redder te kunnen worden, is het al te laat. Maar wie interesse heeft, kan zich eind augustus aanmelden om de cursus te volgen om volgende zomer als redder aan de slag te gaan. De cursus loopt van begin september tot eind maart. Meer info via www.redderaanzee.be. (MMB)