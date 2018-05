Notoire heroïnedealer krijgt 37 maanden cel 25 mei 2018

Een 44-jarige heroïnedealer uit Brugge is veroordeeld tot 37 maanden cel voor de invoer van heroïne. Het Openbaar Ministerie vorderde een verbeurdverklaring van liefst 115.000 euro aan winsten, maar de rechter herleidde dat bedrag fors naar 10.000.





Pascal V. voerde in vier jaar tijd liefst 15 kilo heroïne in uit Nederland en verkocht de drugs door. Het gerecht kwam de man op het spoor bij een onderzoek naar Nederlandse dealers uit Rotterdam. Speurders ontdekten dat ze in contact stonden met Pascal V. die op zijn beurt de heroïne aan de man bracht met hulp van tussenpersonen: allen gekende namen in het milieu. "Hij hield de Nederlanders ook op de hoogte van verwikkeling in het Brugse drugscircuit", sprak de procureur. "Zo meldde hij hen vorig jaar een belangrijke arrestatie." Pascal V. beweerde zelf nooit te hebben verkocht. "Ik ging in Rotterdam enkel m'n eigen spul halen." (SDVO)