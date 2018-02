Notaris opgepakt na veroordeling voor brutale verkrachting 08 februari 2018

02u36 0

Meer dan zeven jaar nadat hij een 19-jarig meisje brutaal verkrachtte, werd de Brugse notaris Bruno G. (56) dinsdag opgepakt door de politie. De vijftiger werd klemgereden met zijn wagen en in de boeien geslagen.





De arrestatie kwam er nadat het Hof van Cassatie het beroep van G. vorige week afwees. Op 17 juni 2010 werd het slachtoffer op bijzonder brutale wijze verkracht in een B&B in Oostkamp. Door de traumatische ervaring kon ze zich niets meer herinneren van de feiten. Het was uiteindelijk onder hypnose dat ze de voormalige notaris - hij nam enkele jaren geleden zelf ontslag - aanwees als dader. Bruno G. deed er alles aan om te ontkomen aan zijn straf. Hij tekende beroep aan tegen de tien jaar cel die hij in juni 2015 kreeg in de Brugse rechtbank.





De straf werd in beroep herleid tot negen jaar, maar ook daar ging G. niet mee akkoord. Omdat ook zijn cassatieberoep nu werd afgewezen, werd de celstraf uitvoerbaar en werd G. voor de eerste keer opgesloten in de gevangenis. (SDVO)