NorthSeaChefs dol op vis van het jaar (ook al is hij wat lelijk)

02u35 0 Brugge Met de zeeduivel als vis van het jaar heeft de VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing, red.) gekozen voor een favoriet van de NorthSeaChefs. Dat is de vereniging van koks die de vangst van Noordzeevissers plichtsbewust op de kaart plaatst.

"Zeeduivel is een echte delicatesse", zegt NorthSeaChef Pieter Lonneville van restaurant Tête Pressée. Hoewel hij vooral gespecialiseerd is in vleesgerechten, houdt hij ook van vis. "Het visvlees van de zeeduivel is stevig, blank en heeft een zachte zoete smaak. Zeeduivel is een makkelijke vis om te bereiden. Hij laat bovendien veel verschillende bereidingswijzen toe. Bakken, stoven of koken: met zeeduivel kan je alle kanten op. Omdat het visvlees stevig is, is zeeduivel de ideale kandidaat voor barbecue-spiesjes, stoofpotjes, curries, soepen en bouillabaisse."





Slokop

Zeeduivel kan in zee tot twee meter lang worden en hij leeft op grotere diepten. Hij houdt zich vaak op op de bodem, waar hij op de loer ligt voor zijn prooi. Die lokt hij met een soort hengel boven zijn bek, waarna hij zijn reuzenbek opent en zijn prooi met een enorme snelheid naar binnen zuigt. Hij leeft van kleine vissen en ongewervelde dieren en je mag hem gerust een slokop noemen, hij kan immers moeilijk maat houden met eten. Er is evenwel nog werk aan de winkel om de consument te overtuigen, want slechts twee procent van de Belgische gezinnen kochten zeeduivel in 2017.





De lelijke vis met monsterlijke kop is te weinig gekend, vindt Liliane Driesen van VLAM. "Zeeduivel was al eens vis van het jaar. We merken dat die titel vooral in het jaar van de vis vaker verkocht wordt. Bij de Vlaming moet je nu eenmaal wat aandringen om die vissoorten een kans te geven. Ze worden heel vaak opgevist, dus qua aanlevering is er geen probleem." (BHT)