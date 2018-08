Noordzeefestival promoot visserij aan oude vismijn 10 augustus 2018

02u28 0

De site van de oude vismijn is op woensdag 15 augustus vanaf 11 uur opnieuw de locatie voor het festival van de Noordzee, de vroegere visserijfeesten in Zeebrugge. Het doel is om de Noordzeevis en de visserijsector in Zeebrugge voor een breed publiek te promoten. Het evenement is een organisatie van Coney Island vzw, de stad, Visgro vzw en het Feestcomité van Zeebrugge. Ook de lokale handelaars springen mee op de kar. Er is een visshow, er zijn optredens, er staat een kermis en folkloremarkte en je kan meedoen met de havenrondvaart of kookdemo's meevolgen. (BHT)