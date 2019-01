Noord-West-Vlaanderen is files beu: “Leg derde rijstrook aan op E403 tussen Brugge en Roeselare” Bart Huysentruyt

18 januari 2019

14u58 0 Brugge Ondernemersorganisatie Voka, Kamer van Koophandel in West-Vlaanderen vraagt aan de Vlaamse overheid om een derde rijstrook aan te leggen op de E403 in beide richtingen tussen Brugge en Roeselare. Volgens voorzitter Ludo Lievens is dat stilaan een noodzaak. “Bedrijven verliezen tijd en geld door de files en ongevallen”, zegt hij.

Wie ‘s morgens met de wagen vanuit de richting Roeselare naar Brugge rijdt, merkt het de laatste jaren steeds vaker: de files stapelen zich stilaan op. Al van voor de afrit Ruddervoorde is het stapvoets aanschuiven tijdens het drukste moment van de dag. Ook in de omgekeerde richting zijn er steeds vaker opstoppingen. Door de drukte gebeuren er ook meer ongevallen. “Het verkeer op de E403 is almaar toegenomen. Het is de belangrijkste toegangsweg geworden in West-Vlaanderen", merkt Voka-voorzitter Ludo Lievens op.

Bedrijven klagen

Hij pleit, samen met zijn belangenvereniging, om een derde rijstrook aan te leggen in het gedeelte tussen Brugge en Roeselare en dat in beide richtingen. “In Roeselare eindigt de derde rijstrook. Die moet enkel doorgetrokken worden tot in Brugge. Dat gaat over een lang traject, maar is op termijn een noodzaak. Vooral onze bedrijven klagen. Zij staan steeds vaker in de file en verliezen daardoor tijd en geld. Willen we onze positie als sterke ondernemende regio bewaren, dan moeten we investeren.”

Meer verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zou volgens Voka al bezig zijn met tellingen. “Dat doen we permanent. Het klopt dat de autosnelweg stilaan verzadigd is", zegt Dirk Vanhuyse van AWV. “Vroeger was de E403 een rustige snelweg, maar de laatste jaren is het verkeer dat exponentieel toegenomen. Bovendien merk je in de praktijk dat het veel aangenamer rijden is op het gedeelte met drie rijstroken. Van zodra een vrachtwagen of tragere wagen een inhaalmanoeuvre inzet, stropt het verkeer op de twee rijstroken.”

Bottleneck

Het Vlaams Verkeerscentrum voerde vorig jaar een studie uit naar de mogelijkheden voor een derde rijstrook, bevestigt AWV. “In eerste instantie is het wenselijk om die derde rijstrook aan te leggen tussen de verkeerswisselaar E403/E40 en de afrit Chartreuse en op termijn zelfs tot aan de afrit Ruddervoorde”, zegt Dirk Vanhuyse. “De verzadiging heeft natuurlijk alles te maken met de bottleneck aan de verkeerswisselaar in Brugge. Of die derde rijstrook er kan komen, zal moeten onderzocht worden. Er liggen op dat traject immers ook twee oudere bruggen en die moeten die capaciteit aankunnen. Een andere mogelijkheid is dat op korte termijn de pechstrook een spitsstrook wordt.”

Daarvoor moet Vlaanderen geld voorzien. Dat staat nu nog niet op de planning. “Maar dat er iets moet gebeuren, staat vast", aldus Vanhuyse.