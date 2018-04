Nooit eerder zoveel toeristen in eerste drie maanden van het jaar 20 april 2018

02u47 0 Brugge Tijdens de eerste drie maanden van het jaar hebben 1,36 miljoen toeristen Brugge een bezoekje gebracht. Dat is twintig procent meer dan vorig jaar. Nooit eerder bezochten zo veel toeristen de binnenstad tijdens de kalmste maanden van het jaar.

Brugge heeft sinds 2015 een eigen barometer die op basis van mobiele telefoniedata evoluties in het dag- en verblijfstoerisme in de binnenstad bijhoudt. Opvallende vaststelling: de maand februari krijgt de rode lantaarn doorgespeeld van de maand januari, die voor het eerst in de geschiedenis niet de kalmste maand van het jaar was. Tweede opvallende vaststelling: het verblijfstoerisme groeide sterker dan het dagtoerisme in de maanden februari en maart.





Toerisme Brugge ziet twee duidelijke trends: "De sterke groei in 2017 van het inkomend toerisme uit Duitsland, Italië, Spanje en Rusland zet zich door in de eerste drie maanden van 2018. Ook de heropleving van het dag- én verblijfstoerisme uit Frankrijk en Groot-Brittannië na twee opeenvolgende jaren van dalende bezoekerscijfers speelt mee", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





Paaszaterdag 31 maart was de drukste dag. Toen werden er meer dan 42.000 dagjesmensen en verblijfstoeristen in de binnenstad geteld. Op maandag 2 januari na vallen alle topdagen op een zaterdag. "We plukken de vruchten van onze volgehouden internationale campagnes ter ondersteuning van de winterperiode", zegt Landuyt. "Met de Triënnale in aantocht heeft 2018 het potentieel om een toeristisch jaar 'grand cru' te worden." (BHT)