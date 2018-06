Nog vier maanden... Maar daar is eerste verkiezingsbord al 20 juni 2018

02u45 0

'Welkom thuis in Brugge' prijkt sinds maandag langs de N31 Expresweg, te zien voor wie vanuit de verkeerswisselaar E40/E403 richting Brugge rijdt. Op de hoek met de Koning Albert I-laan heten CD&V-politici Dirk De fauw, Minou Esquenet, Franky Demon en Pieter Marechal de passanten welkom. Het is meteen het eerste verkiezingsbord in Brugge, een viertal maanden voor 14 oktober. Het imposante doek staat op een oude brandweerwagen en is dus verplaatsbaar. "Maar het mag slechts vijftien dagen blijven staan en zal dus op 1 juli verdwenen zijn", zegt kopman Dirk De fauw. "Het initiatief komt van schepen Minou Esquenet en we zijn daar volop in meegestapt. Of er in tijden van sociale media bespaard wordt op verkiezingsborden? Neen, we wenden alle manieren aan om de kiezer te bereiken." (BHT)