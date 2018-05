Nog vier gedetineerden slapen op de grond 04 mei 2018

In de gevangenis van Brugge slapen op dit moment nog vier gedetineerden op een matras op de grond. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) vroeg aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Begin februari waren er dat nog 12. "Ik ben heel veheugd met de vooruitgang", zegt Lambrecht. De oorzaak van het hoge aantal 'grondslapers' was te vinden bij het grote personeelstekort in de gevangenis. Daardoor stonden twee vleugels met 38 cellen leeg. In principe gaan die binnenkort opnieuw open. "Het personeelskader in Brugge zal op 1 juni opgevuld zijn", zegt minister Geens. "Voor de vakbonden was dat een voorwaarde om de secties terug in dienst te stellen. Er is momenteel overleg bezig om de heropening zo snel mogelijk te bevestigen." (MMB)