Nog twee vermoedelijke leden smokkelbende gevat 22 juni 2018

In het onderzoek naar een grote Albanese bende mensensmokkelaars zijn na het kopstuk ook nog twee mensen uit zijn entourage opgepakt.





De vermoedelijke leider Alket D. (31) werd woensdagmorgen gearresteerd, toen hij z'n woning in de buurt van Londen buiten stapte. Hij organiseerde wellicht honderden vrachtwagentransporten met de hulp van vrachtwagenchauffeurs die door de bende waren omgekocht. Ze waren actief op parkings in het noorden van West-Vlaanderen, waar ze transmigranten vooral in koelwagens verstopten. Hun uitvalsbasis was het voormalige Formule 1-hotel in Gent.





De voorbije maanden vlogen tien verdachten achter de tralies en intussen kwamen er daar, naast het kopstuk, nog eens twee bij. Enkele uren na de arrestatie van Alket D. werd een familielid, Kujdesi D., in Londen gearresteerd. Een tweede verdachte, Sabah Z., werd op het vliegveld van Gatwick geklist. Hij was net uit de Albanese hoofdstad Tirana teruggekeerd. Het Brugse parket vraagt om de uitlevering van de twee verdachten. Het kopstuk van de bende verzette zich al tegen die uitlevering. (SDVO)