Nog tot 4 juli hinder aan Bevrijdingslaan 15 juni 2018

Door asfalteringswerken op het kruispunt met de Bevrijdingslaan blijft er nog tot 4 juli hinder op de N31 Expresweg in Brugge. Al een paar dagen is het daar tijdens de spitsuren filerijden.





Dat blijft voorlopig nog even zo. Nog tot vandaag moet alle verkeer richting Zeebrugge op één rijstrook. Verkeer op de rotonde aan de Legeweg kan niet naar de N31 rijden richting Zeebrugge, maar moet omrijden via de Waggelwaterstraat. Vanaf volgende week gaat alle verkeer richting E40 op één rijstrook. De afrit Legeweg zal dan ook afgesloten worden. Wie die kant op moet, rijdt af via de Gistelse Steenweg. In de week van 25 juni vindt dan de laatste fase plaats.





Dan moeten alle voertuigen op twee versmalde rijstroken. Daarvoor wordt tijdelijke belijning aangebracht. Het hele kruispunt zou dan vanaf 4 juli zo goed als klaar moeten zijn. (BHT)