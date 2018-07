Nog maximaal negen bussen met cruisetoeristen naar stad 23 juli 2018

Na de kritiek over het toenemende aantal cruisetoeristen onderzoekt Brugge of ze een rem kan zetten op het aantal bussen tussen de cruiseterminal en de stad. Vanaf september zouden er nog negen bussen van vijftig cruisetoeristen mogen pendelen: 450 in totaal dus.





Volledige cijfers zijn er niet, maar via de rederijen alleen al werden vorig jaar ruim 60.000 plaatsen gereserveerd op een van de vele excursiebussen richting Brugge. De beperking geldt niet voor op voorhand vastgelegde uitstappen, en passagiers van cruiseschepen kunnen er uiteraard ook voor kiezen om met de taxi of de trein tot in Brugge te geraken. "Het doel van de nieuwe regeling is om niet nog meer bussen vanaf de cruiseschepen naar Brugge te brengen dan nu. We gaan uit van de bestaande situatie", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





Vorige week uitte oppositiepartij Open Vld Plus haar bezorgdheid over het toenemende aantal cruisetoeristen, die op een paar uur zoveel mogelijk van Brugge gezien willen hebben. (BHT)