Nog geen versmarkt in Oud Sint-Jan 27 april 2018

BE O Versmarkt/Versbar stelt de opening van een derde vestiging, de eerste in Brugge, voorlopig uit. Om administratieve redenen heeft de biologische versmarkt momenteel nog geen toegang gekregen tot de site Oud Sint Jan, het gebouw waar BE O zich begin dit jaar wilde vestigen. Toch staat een opening van BE O Brugge nog steeds op de agenda. BE O Versmarkt opende in 2015 de deuren in Gent en er is al een tweede vestiging in Nevele. Aan de Versmarkt in Gent grenst de Versbar, een biologische bar waar je elk moment van de dag terecht kan.





"Oorspronkelijk waren we gestart met het idee om de overschotten van groenten en fruit uit de Versmarkt te verwerken tot koudgeperste sapjes", vertelt Sibyl, de medeoprichter van de Versbar. "Twee jaar later zijn we uitgegroeid tot een adresje voor liefhebbers van plantaardige en gezonde voeding. En de sapjes verkopen we nog steeds." (BHT)