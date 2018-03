Nog geen verdachten voor brandstichting in woning hoofdinspecteur 27 maart 2018

In het onderzoek naar de brandstichting in de woning van een Brugse hoofdinspecteur zijn nog steeds geen verdachten opgepakt. Dat bevestigt het parket van Brugge. Vorige woensdag brak een zware brand uit in de woning van het gezin in de Pieter De Conincklaan. Uit het verslag van de deskundige bleek al snel dat er kwaad opzet in het spel was.





Het was al de derde keer in enkele weken tijd dat er brand werd gesticht in de woning van de hoofdinspecteur. Opmerkelijk: het gezin kocht het huis pas enkele weken geleden. Alles wijst dus op een persoonlijk motief. "Het onderzoek loopt volop verder", klinkt het nog bij het parket. (MMB)